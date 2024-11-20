شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات السلامة وشروط سير الدرجات البخارية وفقا لقانون المرور والان مع تفاصيل الخبر

حددت إدارة المرور، مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى الدراجات النارية وإجراءات السلامة لمنع تكرار حوادثها على الطرق وفقا لقانون المرور، ومنها:

-فحص الدراجة النارية جيدا قبل قيادتها على الطرق

-عدم تناول الكحول عند الركوب

-الالتزام بقواعد السير على الطرق

-عدم التهوين بالقيادة بسرعات عالية أثناء مناورات تجاوز المركبات الأخرى حيث يتم التهوين من الموقف أو المبالغة في تقدير المهارات الشخصية لقائد الدراجة النارية

-تقدير المسافة بين الدراجة البخارية والسيارات منعا للحوادث المتكررة بينهم

-تقدير الموقف جيدا منعا لحوادث مع المركبات القادمة في الاتجاه المقابل وعادة ما تحدث عند محاولة تخطي المركبات التي تسير في الأمام.

-إجراء تدريبات على القيادة بصورة منتظمة واتباع تدريبات السلامة والتدريب على مواقف القيادة المختلفة وعدم المبالغة في تقدير قدراتهم

-اختيار الرؤية الجيدة للقيادة على الطرق وعدم النزول فى تقلبات الطقس وضمان الرؤية الواضحة عند تقاطعات الطرق.

-يمنع نظام المكابح المانع لانغلاق العجلات في المنعطفات انتصاب الدراجة النارية عند السير في المنعطفات الشديدة وترك مسار السير

-منع قائدو الدراجات النارية الأكبر سنا من القيادة لأنهم أكثر عُرضة للخطر أيضا عند قيادة الدراجات النارية بعد فترة طويلة من الانقطاع عن القيادة

-اختيار طرق بعينها للسير عليها منعا للاصطدام بالمركبات

-تحديد مسافة الأمان المناسبة أثناء السير بالطرق

-الانتباه جيدا للمشاة أثناء عبور الطرق

-القيادة بسرعات محددة أثناء المنعطفات والدروانات بالمحاور

-الالتزام بارتداء الخوذة التى تحمى قائد الدراجة من حوادث الارتطام

-توافر وسادات هوائية لقائدي الدراجة النارية والتي تكون مدمجة في الجواكت أو السترات

-ارتداء الملابس الواقية والهامة لقيادة الدراجة النارية وهى الأحذية والقفازات والسترات والبدلات المزودة بالواقيات