شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات السلامة وشروط سير الدرجات البخارية وفقا لقانون المرور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيدالأربعاء، 20 نوفمبر 2024 03:36 م
حددت إدارة المرور، مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى الدراجات النارية وإجراءات السلامة لمنع تكرار حوادثها على الطرق وفقا لقانون المرور، ومنها:
-فحص الدراجة النارية جيدا قبل قيادتها على الطرق
-عدم تناول الكحول عند الركوب
-الالتزام بقواعد السير على الطرق
-عدم التهوين بالقيادة بسرعات عالية أثناء مناورات تجاوز المركبات الأخرى حيث يتم التهوين من الموقف أو المبالغة في تقدير المهارات الشخصية لقائد الدراجة النارية
-تقدير المسافة بين الدراجة البخارية والسيارات منعا للحوادث المتكررة بينهم
-تقدير الموقف جيدا منعا لحوادث مع المركبات القادمة في الاتجاه المقابل وعادة ما تحدث عند محاولة تخطي المركبات التي تسير في الأمام.
-إجراء تدريبات على القيادة بصورة منتظمة واتباع تدريبات السلامة والتدريب على مواقف القيادة المختلفة وعدم المبالغة في تقدير قدراتهم
-اختيار الرؤية الجيدة للقيادة على الطرق وعدم النزول فى تقلبات الطقس وضمان الرؤية الواضحة عند تقاطعات الطرق.
-يمنع نظام المكابح المانع لانغلاق العجلات في المنعطفات انتصاب الدراجة النارية عند السير في المنعطفات الشديدة وترك مسار السير
-منع قائدو الدراجات النارية الأكبر سنا من القيادة لأنهم أكثر عُرضة للخطر أيضا عند قيادة الدراجات النارية بعد فترة طويلة من الانقطاع عن القيادة
-اختيار طرق بعينها للسير عليها منعا للاصطدام بالمركبات
-تحديد مسافة الأمان المناسبة أثناء السير بالطرق
-الانتباه جيدا للمشاة أثناء عبور الطرق
-القيادة بسرعات محددة أثناء المنعطفات والدروانات بالمحاور
-الالتزام بارتداء الخوذة التى تحمى قائد الدراجة من حوادث الارتطام
-توافر وسادات هوائية لقائدي الدراجة النارية والتي تكون مدمجة في الجواكت أو السترات
-ارتداء الملابس الواقية والهامة لقيادة الدراجة النارية وهى الأحذية والقفازات والسترات والبدلات المزودة بالواقيات
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