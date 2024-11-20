شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية بين مركز تحديث الصناعة وشركتى إينر كاب الإماراتية وجى اس يو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 03:11 م

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية تفاهم بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير أرض صناعية فى شرق بورسعيد. وتوقيع اتفاقية بين مركز تحديث الصناعة وشركة إينر كاب الإماراتية وشركة جي اس يو لبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة. وتوقيع اتفاقية بين مركز تحديث الصناعة وشركة جي آي سولار الصينية وشركة جي اس يو لإنشاء مصنعين لتصنيع خلايا ووحدات الطاقة الشمسية.

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