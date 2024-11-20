شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نراجع موقف أراضى أملاك الدولة لإصدار تراخيص لاستخدامها للمنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر

التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من نواب مجلس الشيوخ بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة، ومديرى مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على أن تحقيق مصلحة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب باعتبارهم حلقة وصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطن بهدف المساهمة فى حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم، وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم.

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم حاليًا بمراجعة جميع أراضى أملاك الدولة والعمل على استصدار تراخيص لاستخدامها للمنفعة العامة خاصة انشاء المستشفيات ومراكز الشباب والمدارس لخدمة المواطنين.

كما قرر محافظ القاهرة أن يتم مراعاة إتاحة الأرصفة لذوى الهمم عند تطوير الأرصفة أو إقامة أرصفة جديدة.

وخلال اللقاء، ناقش أعضاء مجلس الشيوخ عددًا من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين فى دوائرهم خاصة رفع مستوى النظافة، وإزالة الاشغالات، وتيسيرات قانون التصالح.