شكرا لقرائتكم خبر عن غلق الطرق المؤدية لمحور أبو ذكرى وطريق إسكندرية/مطروح.. اعرف تحويلات المرور والان مع تفاصيل الخبر

عينت الأجهزة الأمنية الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لتنفيذ أعمال رفع الكمر الخاصة بكوبرى تقاطع مدخل ميناء الدخيلة مع محور أم زغيو بالإسكندرية مما يتطلب غلق الطرق المؤدية من محور أبو ذكرى وطريق إسكندرية/مطروح الساحلى وكوبرى ميناء الدخيلة أمام بوابات (5 – 6) .. على أن تكون المسارات البديلة على النحو التالى:-



ـ القادم من طريق محور أبوذكرى يسلك كوبرى وادى القمر واتجاه منطقة مثلث الشركات (طريق موازى للطريق المطلوب غلقه) ومنها إلى الدخيلة.

ـ القادم من طريق إسكندرية/مطروح الساحلى يسلك طريق الدخيلة إتجاه منطقة مثلث الشركات وحتى مطلع محور أبوذكرى من وادى القمر.

ـ القادم من بوابات (5 – 6) ميناء الدخيلة يسلك طريق إسكندرية/مطروح الساحلى إتجاه طريق الدخيلة وإتجاه منطقة مثلث الشركات وحتى مطلع محور أبوذكرى من وادى القمر.. على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من يوم الخميس الموافق 21/11/2024 ولمدة (5) أيام.

ومن جانبها تقوم الأجهزة الأمنية بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.