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وزارة الصحة تكشف الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 02:55 م

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا يجب التوقف عن العلاج والاستمرار فى تناول المضاد الحيوى وفقًا للمدة التى يحددها الطبيب للقضاء على العدوى.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية التى يجب تجنبها للحفاظ على سلامة المريض، بحسب وزارة الصحة تضمنت الاستخدمات الخاطئة الآتى:-

- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض وقبل المدة التى حددها الطبيب.

- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

- استخدام المضاد الحيوى لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

- استخدام المضاد الحيوى بدون الرجوع للطبيب.

- استخدام المضاد الحيوى الذى وصف لشخص آخر أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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