شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: توفير 212 جهازا جديدا للأشعة لتعزيز خدمات الصحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنها تسعى لتطوير منظومة الخدمات الصحية، لافتة إلى توفير 212 جهاز أشعة متنوع خلال الربع الثالث من العام الجاري، بهدف تلبية احتياجات المستشفيات في مختلف المحافظات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الأجهزة التي تم توفيرها تضمنت أنواعًا متعددة، منها أجهزة الأشعة العادية، والأشعة المقطعية، وأجهزة الأشعة للعمليات، بالإضافة إلى أجهزة الموجات فوق الصوتية.

من جانبه، صرّح الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، بأن الإدارة العامة للأشعة أصدرت عقود صيانة لـ 216 جهاز أشعة، تشمل الأجهزة المتنقلة، والثابتة، والديجيتال، وأجهزة أشعة الثدي (الماموجرافي)، وذلك لضمان إجراء الصيانة الدورية لهذه الأجهزة والحفاظ على استدامة جودتها، ما يعزز توفير الخدمة الطبية على مدار الساعة.

وأشار الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى تنفيذ حملات تفتيشية على 836 منشأة طبية في جميع أنحاء الجمهورية خلال نفس الفترة، وشملت هذه الحملات منشآت حكومية وخاصة، حيث تم التحقق من جاهزيتها الطبية ومدى التزامها بالمعايير العالمية لسلامة المرضى، كما قدمت الوزارة توصيات لتحسين جودة العمل ورفع مستوى الجاهزية الطبية في هذه المنشآت.

وفي سياق متصل، أوضح زيدان أن لجنتين فنيتين تم تشكيلهما لفحص وضبط معايير الأشعة المؤينة، ما أسفر عن ترخيص 165 منشأة طبية، منها 117 منشأة حكومية و48 منشأة خاصة، وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة، لضمان تقديم خدمات طبية متطورة وآمنة.