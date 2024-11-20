شكرا لقرائتكم خبر عن محور جرجا بسوهاج ألغى التقاطعات ووفر عناء السفر على آلاف المواطنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة النقل، أن محور جرجا على النيل بمحافظة سوهاج، وفر على المواطنين عناء الانتقال عبر شرق وغرب النيل بين مدينتى جرجا ودار السلام، كما ألغى التقاطعات على مزلقانات السكة الحديد بجرجا، وربط طريق القاهرة / أسوان الصحراوي والصعيد / البحر الأحمر شرقًا مع طريقَي الصعيد الزراعي والصحراوي غرب النيل.

ونشرت وزارة النقل فيديو يوضح مشروع ، وطوله 10 كم وعرض 21 م، وبتكلفة بلغت 387 مليون جنيه، وكوبري جرجا، به فتحة ملاحية بطول 130 م تسمح بمرور جميع العبارات والمراكب والبواخر السياحية فى الاتجاهين وهو يمثل شريانا حيويا لمراكز جنوب المحافظة ويوفر عناء الانتقال عبر شرق وغرب النيل بين مدينتي جرجا ودار السلام بعد أن كانت الحركة قاصرة علي العبارات النهرية حيث يربط طريق "القاهرة - أسوان" الزراعي شرق النيل وطريق "سوهاج - البحر الأحمر"، وطريق "القاهرة – أسوان" الزراعي غرب النيل.

ويهدف إنشاء محاور النيل إلي ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة (صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.

وتم التخطيط لإنشاء 35 محورا جديدا علي النيل ليصبح إجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014.

كما تم إنجاز 18 محورا بعد يونيو 2014 ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار – عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط - بديل خزان اسوان - منفلوط – شمال الأقصر – المراغة – دار السلام ) ليصبح اجمالي عدد المحاور/ الكباري الحالية 56 محور / كوبري.

وجاري العمل حالياً في تنفيذ 17 محورا جديدا ( دراو – الفشن – أبو تيج – دشنا - تلا / طنوب – أبو غالب – القطا - كفر شكر – القناطر الخيرية – سمنود – شبراخيت – الودي – مغاغة – ابو قرقاص – ارمنت – السباعية – محور 3 يوليو ).