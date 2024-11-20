شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط القاهرة الإسكندرية الشهر القادم والان مع تفاصيل الخبر

تشغل هيئة السكك الحديدية، خدمة جديدة على خط القاهرة الإسكندرية، حيث يتم امتداد مسير قطار 2007 (مكيف) أسوان / القاهرة لمحطة الإسكندرية، وتشغيل قطار 910 (مكيف) الإسكندرية القاهرة كخدمة جديدة.

وتبدأ الخدمة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 / 12 / 2024، فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

وقررت الهيئة امتداد مسير قطار 2007 مكيف أسوان / القاهرة والذى يقوم من محطة أسوان يوم 30 / 11 / 2024 الساعة 15:15 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:05 صباح يوم 1 / 12 / 2024 ويمتد مسيره إلى محطة الإسكندرية كخدمة جديدة ليصلها الساعة 07:20 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.

كما تقرر تشغيل قطار 910 مكيف الإسكندرية / القاهرة ( خدمة جديدة ) حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 صباحاً ويصل محطة القاهرة الساعة 12:40 طبقاً للجدول المرفق وبنفس تركيب قطار 2007.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات [ 661 – 163 – 3024 – 1212 ] طبقاً للجداول المرفقة.