شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: ضبط 37 مركبة سرفيس تقسم الطريق على خطوط الهرم وفيصل وأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بسرعة إزالة أسباب عدد من الشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على رفع مستوى الخدمات والاستجابة الفورية للشكاوى المقدمة من قبلهم.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الجيزة، شن جهاز السرفيس حملة على طرق المنصورية وميدان الرماية - طريق الفيوم والمريوطية وفيصل والمشاب، أسفرت عن ضبط 37 سيارة ميكروباص، بمخالفات متنوعة منها: (تقطيع خط السير، ووقوف عشوائي، وعدم الالتزام بالتعريفة)، وتم سحب التراخيص الخاصة بهم وتطبيق الغرامات المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأزال حي الهرم أوتاد حديدية، وضحها أحد المواطنين لحجز أماكن للسيارات بشارع مصطفي عياد من عبد الرحمن بن عوف المجزر الآلي المريوطية الهرم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

ووجه محافظ الجيزة، بتطبيق العقوبة علي كل من يقوم بإهدار المال العام والقيام بتلك الأعمال التي تتسبب في اتلاف طبقة الرصف للطريق.

وأصدر مركز ومدينة كرداسة قرار غلق وتشميع لمنشأة بمنطقة مدينة النجوم - المعتمدية لإدارتها دون ترخيص وتحرير محضر جنحة إدارة منشأة دون ترخيص، وتم التنسيق مع شرطة المرافق والطب البيطري لتنفيذ القرار.

وقام حى بولاق الدكرور بردم فتحة بالجزيرة الوسطى أمام كلية التربية الرياضية بشارع الملك فيصل وصيانة أرصفة المشاة واتخذ اللازم حفاظًا على سلامة المارة.

وفى مركز ومدينة البدرشين، تمت إزالة أسباب الشكوى الواردة من أحد المواطنين لعدم حصوله على نموذج 8 الخاص بالمصالحات وتعنت أحد الموظفين معه فى الحصول عليه رغم تردده أكثر من مرة على المركز التكنولوجى للمدينة، وذلك بعد ما تبين من قبل الإدارة الهندسية التابعة للمركز وجود خطأ مادى في بيانات نموذج الشاكي استوجب تعديلها وإعادة طبعها مرة أخرى وتم استيفاء جميع التوقيعات بتاريخ 13/11/2024.