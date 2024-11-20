شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تطلق الموقع الإلكترونى للرعاية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت سكرتارية قداسة البابا تواضروس الثاني للرعاية الاجتماعية، الموقع الإلكتروني الرسمي لخدمات الرعاية الاجتماعية، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الثاني عشر لجلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على كرسي القديس مار مرقس الرسول يوم 18 نوفمبر الجارى.

ويأتي إطلاق الموقع في إطار حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على تقديم خدماتها الرعوية والاجتماعية بشكل أكثر فاعلية، وتعزيز التواصل مع جميع أبناء الكنيسة والشعب، حيث يتيح الموقع للمستخدمين الوصول إلى معلومات شاملة حول أنشطة وبرامج السكرتارية، والخدمات الاجتماعية المقدمة، بالإضافة إلى متابعة الفعاليات والبرامج التي تساهم في تحسين أوضاع الأفراد والعائلات في مختلف مجالات الرعاية الاجتماعية والتنمية.

كما ذكر الموقع الرسمي أن مؤسسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية وقيادة قداسة البابا ترتكز على 10 مبادئ أساسية وهي (لا يحرم مسيحى من كنيسة – لا يحرم جائع من طعام – لا يحرم مريض من علاج - لا يحرم عريان من كساء – لا يحرم طفل من التعليم –لا يحرم شاب من العمل – لا يحرم إنسان من مأوي - لا تحرم فتاة من زواج - لا يحرم سجين من زيارة - لا يحرم مظلوم من دفاع)، ولذلك تسعى الرعاية الاجتماعية لمد يد العون لأسر الرعاية وتقديم لهم برامج اجتماعية فعالة تمنحهم مستقبل أفضل.