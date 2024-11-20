شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح تجربة الإسكندرية والقاهرة.. افتتاح سوق اليوم الواحد فى حلوان الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة لافتتاح سوق اليوم الواحد بمدخل كورنيش حلوان، غدا الجمعة لـ توفير السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30% مقارنة بالأسعار فى الأسواق الأخرى.

ويأتى ذلك بعد نجاح تجربة سوق اليوم الواحد في محافظة الإسكندرية ومدينة نصر بمحافظة القاهرة حيث سبق وافتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد، ووفرت الوزارة السلع من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، كما تحرص وزارة التموين على طرح كافة المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية فى ظل وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.