شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يحول مدير مدرسة بإدارة الشيخ زايد للشئون القانونية والان مع تفاصيل الخبر

قرر سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدير المديرية، تحويل مدير إحدى المدارس للشئون القانونية للتحقيق معه، لعدم مطابقة درجات التقييم داخل كراسات الطلاب لدفتر التقييم الخاص بالمادة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، صباح اليوم الأربعاء، بعدد من مدارس إدارة الشيخ زايد التعليمية، وذلك فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد وكيل الوزارة، مدارس (أبو بكر الصديق الرسمية للغات، وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، وطارق بن زياد الرسمية المتميزة للغات).

وحرص على تفقد النظافة العامة بالمدارس والأفنية والحمامات والطرقات.

وتابع مدى سير العملية التعليمية بـ الفصول الدراسية، وكذلك التفاعل مع طلاب الفصول والجلوس بجوارهم وتفقد كراساتهم لتقييم مستواهم في القراءة والكتابة.

وتفقد وكيل الوزارة، سجلات الطلاب الضعاف والخطة الزمنية للبرنامج العلاجي، الذى تم وضعه لتحسين مستواهم في القراءة والكتابة والعمليات الحسابية.

وتابع التقييمات وتصحيحها بالدرجات ومطابقة درجاتها بكراسات الطلاب لدفتر الدرجات الخاص بكل مادة.

وتأكد من تحقيق نسب كثافات الفصول وسد العجز للمعلمين وتنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية.

وشدد على تفعيل الطابور المدرسي بشكل مبدع وحضور المعلمين قبل بداية الطابور والاهتمام بتحية العلم.

ونبه على أنه عند انقطاع أي معلم أجر أو حصة عن العمل يقوم التوجيه بالتدريس مكانه لحين إيجاد البديل وعدم ترك أي فصل بدون معلم.

وأكد ضرورة وجود العلم والقسم بجميع الفصول بالمدارس، والاهتمام بـ التقييمات والتصحيح أولًا بأول وذلك بوضع درجات وليس بكلمة نظر.

ووجه بالاهتمام بالطلاب الضعاف وعمل سجلات لهم وعمل خطة زمنية وبرنامج علاجي لتحسين مستواهم في القراءة والكتابة ومتابعتهم جيدًا.

ونبه على تفعيل الإشراف اليومي والاهتمام بالنظافة العامة للمدارس وخاصة دورات المياه وتعقيمها بشكل دوري، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وقرر وكيل الوزارة تكريم عصام الدين صلاح مدير مدرسة طارق بن زياد الرسمية المتميزة للغات، وإيمان محمد حسن مديرة مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية للغات، لانضباط العملية التعليمية داخل المدرستين، وكذلك الاهتمام بالنظافة العامة، وتفعيل الإشراف بشكل جيد.