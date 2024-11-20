شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء محطات معالجة صرف صحى لخدمة 11 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

توالت المشروعات التنموية بقرى مركز الصف بمحافظة الجيزة في مختلف المجالات المعيشية والخدمية، بعد أن طالتها يد التطوير في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تنوعت مشروعات المبادرة في قرى مركز الصف، ما بين عمارات سكنية، ومجمعات خدمات حكومية، ونقاط إسعاف، ووحدات صحية، ومدارس، ومراكز تنمية أسرة، ومحطات مياه شرب، وصرف صحى، ومحطات معالجة، ومراكز شباب، ورصف طرق رئيسية، ومواقف سرفيس، وأسواق حضارية.

وجاءت أبرز مشروعات المبادرة في مركز الصف، تنفيذ مشروعات لمعالجة الصرف الصحي، شملت مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعزبة أبو عريضة، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية الودى، لخدمة 11 قرية محرومة.

ويقام مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بعزبة أبو عريضة بنظام معالجة ثلاثية وبطاقة 22 ألف3، لخدمة قرى (الإخصاص، وكفر طرخان، وغمازة الكبرى، ومنطقة نجوع العرب).

أما مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الودى، فيقام بنظام معالجة ثلاثية وبطاقة 15 ألف م3، لخدمة قرى (عرب العيايدة، والجزيرة الشقراء، والمنشئ، وأسكر، والودى، والديسمي).

يُذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نجحت في تغيير واقع الحياة في 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح في الجيزة، وذلك بما نفذته من مئات المشروعات التنموية الضخمة فى مختلف مناحى الحياة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.



إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصحى لخدمة القرى المحرومة



إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصحى



محطات لمعالجة الصرف الصحى بقرى الصف