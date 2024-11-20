شكرا لقرائتكم خبر عن فصل طالب أسبوعا بسوهاج لاصطحابه ثعبانا داخل مدرسة ثانوى بغرض المزاح والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية تابعت بإهتمام ما أثير حول واقعة اصطحاب أحد الطلاب لثعبان زينة ملون معه إلى المدرسة.

كما أكد أن المديرية إتخذت جميع الإجراءات القانونية التى نصت عليها الكتب الدورية والتعليمات الوزارية المنظمة لسلوك الطلاب داخل المدرسة خاصة بنود لائحة الإنضباط المدرسي، حيث تم إصدار قرار بفصل الطالب لمدة أسبوع مع إجراء التحقيقات في الواقعة، وأضاف أن الواقعة تمثلت فى اصطحاب أحد طلاب مدرسة الشهيد محمد كامل الثانوية بسوهاج لثعبان زينة ملون وغير سام بغرض المزاح مع زملائه، مما أثار بعض الهرج وسط زملائه في الفصل وعلي الفور تدخلت إدارة المدرسة وقامت باحتواء الموقف وإخطار المديرية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.