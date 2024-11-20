شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: حريصون على دعم كل عمل عربى مُشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد وزير العمل محمد جبران، مساء أمس الثلاثاء، احتفالية سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بالعيد الوطني الـ 54 للسلطنة، بحضور وزراء،وسفراء، ومحافظين، وكان في استقبالهم السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وقال وزير العمل، إن ذلك الاحتفال المجيد يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات العُمانية المصرية مزيداً من النمو والإزدهار في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بفضل الرعاية الكريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، وأشار إلى أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر في شهر مايو من العام الماضي، كانت تأكيد على التواصل المُستمر بين البلدين الشقيقين للحوار والتعاون المُشترك، فى كافة الملفات التي تخص الأهداف المُشتركة.

وأوضح الوزير جبران، في تصريحاته أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وما تضمنه برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من أهداف، يأتي فى مُقدمتها تعزيز العمل العربي المُشترك، والتعاون فى مجالات التنمية وبناء الوطن، ومواجهة كافة التحديات الإقليمية، وتداعيات التوترات العالمية على مُستقبل شعوبنا، كما أن مصر وهي تبني جمهوريتها الجديدة ومشاريعها الوطنية العملاقة التي تُحقق التنمية، وتُوفر فرص العمل ، تحت قيادة الرئيس السيسي حريصة كل الحرص على دعم كل عمل عربي مُشترك، يؤدي إلى الإستقرار ذلك العمل المُشترك الذي يتطور بشكل كبير بين البلدين الشقيقين "مصر وسلطنة عُمان" ،ويُعتبر نموذجًا يُحتذي به في العلاقات بين "الأشقاء".

وأضاف الوزير أن جمهورية مصر العربية، تتطلع دائمًا إلى المزيد من التعاون مع الشقيقة سلطنة عُمان في كافة المجالات، وزيادة حجم الاستثمارات، كما أنها داعمة لها في مسيرتها التنموية، ونجاحها في تحسين أدائها الاقتصادي والمالي، وخفض المديونية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن تحقيق فائض في الميزانية، وخفض نسبة الدين العام، وتحسُّن التصنيف الائتماني، والتقدم المُستمر في المؤشرات الدولية الإيجابية في كافة المجالات، وكلها مؤشرات تحظى بإعجاب وتقدير الدولة المصرية ،كون إستقرار سلطنة عُمان ،بمثابة دعم قوي لكافة قضايانا العربية المصيرية، وتعزيز العمل العربي المشترك.