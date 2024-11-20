شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع فرد الأمن فى واقعة اللاعب إمام عاشور: موكلى حصل على التعويض اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظر محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليو الأربعاء، أولى جلسات المعارضة الاستئنافية المقدمة من اللاعب إمام عاشور نجم الأهلى ومنتخب مصر، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدى على فرد أمن فى مول شهير بمدينة الشيخ زايد.

وأكد المحامى على فايز دفاع عبد الله فرد الأمن فى واقعة أمام عاشور، لـ"الخليج 365"، أن موكله حصل على التعويض اللازم عن الأضرار التى لحقت به، لافتا إلى أنه تقدم بطلب للمحامى العام لثبوت الصلح ووقف تنفيذ العقوبة المقررة بحبس اللاعب 6 أشهر، وبالتالى لن يكون هناك معارضة استئنافية.

ورفض فايز، دفاع المجنى عليه، الكشف عن قيمة التعويض الذى تم دفعه، لكنه أوضح أنه أقل من مبلغ الـ5 ملايين جنيه الذى طُلب فى البداية كتعويض للمجنى عليه.

كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قضت بقبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة إمام عاشور لاعب النادى الأهلى فى واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، والقضاء بحبسه 6 أشهر.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت فى وقت سابق ببراءة إمام عاشور لاعب النادى الأهلى فى واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.

وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولى فى فلك الدليل الفنى بتناغم يستعصى معه أية تناقض أو اختلاف فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث.

ولفتت النيابة، إلى أن حيدة التحقيق قد أبت علينا إلا أن ننبش فى الأوراق بحثًا عن دليل نفى واحد يستر به المتهم من أسهم الاتهام فلم نجده، فأخذنا نبحث فى الأوراق عن عذر المتهم، بتعرض زوجته للتحرش على زعم قولها- فإذا هى عامرة بدواعى التشديد، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذى يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.

وأضافت النيابة، أن وقائع الدعوى تتخلص فيما قرره المجنى عليه عبدالله مصطفى، مشرف أمن البوابة الرئيسية لمول أركان استدلالًا وما شهد به تحقيقًا من تعدى المشكو فى حقه إمام عاشور وآخرين بالسب والضرب وإحداث إصابته وأبان تفصيلًا لذلك أنه يعمل مشرفًا على بوابة المول وتحت رئاسته ثلاثة أفراد أمن، هم: عادل نصر، وسعيد شوقى، ومحمد عزت، وحال تأديته لمهام عمله فى غضون الساعة السابعة صباح يوم الخميس 20 يونيه 2024 أبصر المشكو فى حقه إمام عاشور مترجلًا من سيارته الخاصة وآخرين مقدرًا عددهم من عشرة إلى خمسة عشر شخصًا ودلفوا لداخل المحول محل إشراف المجنى عليه، وباستيقافه لهم لم يمتثلوا للتعليمات الإدارية ودلفوا جميعهم إلى دور المول السفلى حيث ساحة انتظار السيارات السفلية فتابع المجنى عليه محاولة استيقافهم فهم المشكو فى حقه بسبه وجذبه من قميصه ودفعه وطرحه أرضًوأنهى شهادته بأنه تلقى العديد من الضربات من المتهم ومرافقيه حتى فقد وعيه، وبتوقيع مستشفى الشيخ زايد المركزى للكشف الطبى على جسد المجنى ثبت إصابته بكدمة بالساق اليمنى.

كانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت ببراءة إمام عاشور لاعب النادى الأهلى، من تهمة التعدى على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد.

وقررت نيابة الشيخ زايد، إخلاء سبيل إمام عاشور لاعب النادى الأهلى بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه فى واقعة التعدى على فرد الأمن بمول تجارى بالضرب.