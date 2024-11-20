شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا تتوقف عن العلاج واستمر فى تناول المضاد الحيوى وفقًا للمدة التى يحددها الطبيب للقضاء على العدوى.