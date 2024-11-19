شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن حاجته للاستعانة بأكثر من 12 ألف معلم بنظام الحصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأزهر الشريف عن حاجته للاستعانة بعدد (12498) معلم بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

https://www.azhar.eg/azharjobs/index.htm

1- معلم مواد شرعية وعربية:

أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر (الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية بذات الكليات مثل شعبتي التاريخ والحضارة/ الصحافة والاعلام بكلية اللغة العربية وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون).

2- معلم لغة إنجليزية:

أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.

3- معلم رياضيات:

أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات).

4- معلم (علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء):

أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم / تخصص (كيمياء / فيزياء / أحياء).

5- معلم (دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا):

أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب / تخصص (تاريخ / جغرافيا)، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة