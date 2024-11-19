شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: التبادل التجاري بين مصر وأستراليا 650 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العلاقات المصرية-الأسترالية تتسم بالأهمية والإستراتيجية، منذ أن قامت أستراليا بإفتتاح أول سفارة لها فى منطقة الشرق الاوسط بمدينة القاهرة فى عام 1950، لافتا إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقات المصرية - الاسترالية منذ ذلك الحين وحتى تاريخه.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية العيد الوطني لدولة استراليا، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور "أكسل وابنهورست" سفير استراليا بالقاهرة، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

ونقل وزير الزراعة، في مستهل كلمته، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى الحكومة والشعب الاسترالي بهذه المناسبة.

وقال فاروق أن العلاقات الثنائية شهدت خلال الفترة الأخيرة تطوراً كبيراً والتى كان أخرها الجولة الرابعة من المشاورات السياسية على مستوى مساعدى وزيرى الخارجية بالبلدين والتى عقدت بمقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة في يونيو من العام الجارى، فضلاً عن إحياء وتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية، والسعي نحو زيادة وجذب الاستثمار الاسترالى بمصر، الى جانب تعزيز علاقات التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واضاف وزير الزراعة، أنه فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها مصر نحو زيادة التعاون مع دول العالم، تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لزيادة وتعزيز التبادل التجارى، مشيرا إلى أن ذلك قد ترتب عليه نمو التبادل التجاري بين الجانبين بجميع القطاعات ليبلغ حوالي 650 مليون دولار فى عام 2023 مقارنة بـ 270 مليون دولار فى عام 2015، وعلى سبيل المثال فتح السوق الاسترالى أمام العديد من المنتجات الزراعية المصرية التى تتميز بصفات تنافسية عالية على المستوى الدولى مثل الموالح والتمور والمنسوجات.

وأكد الوزير أن مصر تحرص دائما على تكثيف الجهود المشتركة للتعاون في العديد من القطاعات كالسياحة والآثار والمياه والزراعة، وخاصة فى ظل البنية التحتية التى تم انجازها خلال الفترة السابقة بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن تطلعه الى تعزيز أواصر التعاون والإرتقاء بها إلى آفاق تؤسس لشراكات استراتيجية تسهم فى تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا العظيمة.