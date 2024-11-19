شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب الصحفى محسن حسنى يحصل على لقب سفير العالم الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

حصل الكاتب الصحفي محسن حسني مؤسس ومدير منظمة "لندن جرين بريدج" لحماية البيئة والحد من تغير المناخ، على لقب سفير العالم الأخضر، ضمن حفل أقيم بقصر كنسينجتون الملكي العريق بالعاصمة البريطانية لندن.



وتم منح حسنى هذا اللقب بعدما فازت منظمة لندن جرين بريدج التي يترأسها، بجائزة "جولد جرين أبل" الدولية.



وقال حسني خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إن هذه الجائزة تأتي تكليلا لسنوات من العمل الشاق لفريق منظمة لندن جرين بريدج الذين يؤمنون بقضايا البيئة، ولا يدخرون جهدا من أجل مستقبل أكثر أخضرارا وصحة للجميع.

وأضاف حسني: نشكر كل من آمن برسالتنا ودعمها، وسنستمر في نشر الوعي البيئي واقامة الانشطة الاجتماعية التي تؤكد هذه الرسالة وترسخها، بهدف الوصول الى عالم أفضل.

وتعد هذه هي ثاني جائزة تحصل عليها منظمة لندن جرين بريدج، حيث سبق ان حصلت على جائزة افضل مبادرة شبابية عام 2022 ضمن حفل اقيم بالبرلمان البريطاني.

وتعمل منظمة لندن جرين بريدج على نشر الوعي البيئي من خلال تنظيم فعاليات اجتماعية تستهدف كل شرائح المجتمع وخاصة الاجيال الصغيرة، حيث تنظم المنظمة مقابلات ومحاضرات توعية في المدارس والجامعات والمكتبات العامة، كما أن لدى المنظمة فريق مرموق من الباحثين والأكاديميين الذين يعملون بجامعات أوروبية مختلفة.

ونظمت "لندن جرين بريدج" مؤخرا عددا من الفعاليات الرياضية والاجتماعية بحدائق مختلفة في بريطانيا، كان اخرها ماراثون للمشي، مسافة عشرة كيلومترات، أقيم بحديقة ريجينت بارك الشهيرة وسط لندن، بعنوان "مشي من أجل الاتحاد" وشارك به نحو سبعين مشاركا، فيما أشرف على تنظيمه ثلاثة عشر متطوعا، قاموا بتوجيه المشاركين بالماراثون، ثم توزيع ميداليات المنظمة عليهم في نهاية الماراثون.

كما تحرص منظمة لندن جرين بريدج على التواجد في الفعاليات الدولية الهامة المعنية بقضايا تغير المناخ، حيث شاركت في قمة الاطراف "كوب 27" في شرم الشيخ عام 2022 وشاركت في كوب 28 في دبي عام 2023 وتشارك هذا العام في كوب 29 المقام حاليا بمدينة باكو في أذربيجان، لكن مشاركة هذا العام جاءت أونلاين بورقة بحثية ناقشت سبل مساعدة دول إفريقيا لمجابهة تغير المناخ.



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