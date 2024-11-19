شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: لدينا شراكة استراتيجية وتعاون مستمر مع سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية الدكتور خالد عبد الغفار، إن ما تشهده سلطنة عمان من نهضة تنموية شاملة تعد ترسيخا لرؤية السلطنة 2040 .

وأشار عبدالغفار إلى العلاقات الراسخة بين مصر وسلطنة عمان والتى سبق أن رسخ أسسها السلطان السابق قابوس بن سعيد ، ومن بعده السلطان هيثم بن طارق.

وأوضح عبدالغفار أن هناك تعاون مستمر بين مصر وسلطنة عمان فى مختلف المجالات؛ خاصة فى مجال الصحة ولدينا شراكة استراتيجية متميزة مع السلطنة.

وأشار إلى أن السلطنة لها مواقف داعمة للفلسطينيين حيث استقبلت عددا من الجرحى والمصابين إضافة إلى مواقفها السياسية.

جاء ذلك خلال احتفالية أقامتها سفارة سلطنة عمان فى القاهرة ؛ مساء اليوم الثلاثاء، برعاية السفير عبدالله الرحبى سفير السلطنة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمناسبة العيد الوطنى ال54 للسلطنة، وسط حضور دبلوماسى واسع ومشاركة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية والمستشار محمود فوزى وزير الشؤن النيابية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، ولفيف من سفراء الدول العربية والأجنبية وكتاب وإعلاميين شاركوا أهل سلطنة عمان فرحتهم بهذه المناسبة.