شكرا لقرائتكم خبر عن بيرني ساندرز يدعو لحظر السلاح عن إسرائيل.. ويؤكد: أمريكا متواطئة بفظائع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيناتور الديمقراطي البارز بيرني ساندرز، إن الولايات المتحدة متواطئة في الفظائع التي تحدث في غزة، ويجب أن ينتهي هذا التواطؤ، معتبرا أنه لا يمكن لواشنطن أن تقدم أسلحة لدول تنتهك حقوق الإنسان وتمنع تقديم المساعدات.

وأضاف أن حجم المساعدات التي وصلت غزة خلال الأسابيع الماضية هي الأقل منذ بدء الحرب، داعيا مجلس الشيوخ إلى التصويت لصالح حظر إرسال أسلحة إلى إسرائيل.