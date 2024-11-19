شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الأطباء فى حفل ختام مؤتمر معهد الكبد القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أختتم اليوم بالقاهرة المؤتمر السنوى الـ 16 لمؤتمر المعهد القومى للكبد والأمراض المتوطنة الذى عقد على مدى يومين ناقش خلالها كل الموضوعات المتعلقة بأمراض الكبد والفيروسات الكبدية، بحضور الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العام للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وخلال ختام المؤتمر تم تكريم عدد من الأطباء والتمريض الذين لهم دور كبير فى نجاح المعهد كما تم تكريم الدكتورة نوال الدجوى لمساهمتها فى دعم معهد الكبد القومى.

وقد تم تخصيص جلسة عن انجازات فى مصر فى مجال القضاء على فيروس سى واستعراض آخر الابحاث والدراسات عن فيروسى وبى ودى ، وقد تراس الجلسة الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات الرئاسية، واستعرض المحاضرات كل من الدكتور محمد عبد الله استاذ الكبد والجهاز الهضمى والدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجى استشارى ورئيس وحدة زراعة الكبد بالمعهد القومى للكبد، خلال المؤتمر الـ 16 للمعهد القومى للكبد والأمراض المتوطنة المنعقد حاليا بالقاهرة، إن المعهد الجديد بإمبابة تم افتتاح عدد من الأقسام الجديدة فيه موضحا ان المعهد منذ القدم يعالج فيروس الايدز، والملاريا، وذلك فى مستشفى الأمراض المعدية فى إمبابة وهى مستشفى تابعة للمعهد القومى للكبد، مشيرا إلى المعهد الجديد بدا يمل بالفعل منذ شهور، وبدأنا نفعل فيه كل الوحدات مثل وحدة المناظير ووحدة القولون التقرحى والجراحات المتقدمة والخطط المستقبلية هو فتح رعاية مركزة أطفال وافتتاح وحدة جديدة لزراعة الكبد وحدة لزراعة كبد الأطفال.

وأضاف، ان هناك أمراض فى الطب لها علاقة ببعضها، موضحا، إن أمراض الكبد تؤثرعلى الكلى، وفى نفس الوقت أى مشكلة فى الكبد تؤثر على القلب فمثلا مشكلة تراكم الحديد فى الكبد تؤثرعلى القلب، كما ان هناك علاقة بينهما، وهذا ما تم مناقشته فى جلسات المؤتمر حيث تم تخصيص جلسة عن علاقة الكلى بالكبد وجلسة أخرى عن علاقة القلب بالكبد وذلك بحضور عميد المعهد القومى للقلب وباشتراك الدكتور باسم ظريف استشارى القلب نائب عميد المعهد، وهناك جلسة عن علاقة السكر بالكبد والذى يؤدى للإصابة بالكبد الدهنى.

وأشار إلى أن هناك العلاقة وثيقة بين أمراض الكبد وأمراض الكلى مثل أمراض الكبد الفيروسية والتى تؤثر على الاصابة بالتهاب مزمن بالكبد كما يسبب التهاب مزمن فى الكلى، وأمراض التليف الكبدى المتقدم يؤثر على كفاءة الكلى وهى مرحلة متأخرة من التليف الكبدى، والمريض الذى يعانى من قىء دموى بالكلى يمكن أن تتأثر لأن الضغط ينخفض جدا، والدم ينخفض جدا مما يحدث خلل مؤقت فى وظائف الكلى، موضحا، إن هناك علاقة بين أعضاء الجسم المختلفة

المؤتمر ال 16 للمعهد القومى للكبد



استعراض أهم الأدوية الجديدة لفيروس بي



تكريم دكتور محمد مصطفى عبد الغفار



تكريم سمر هاشم رئيسة التمريض



دكتور على حسين ناىب عميد المعهد



دكتور محمد حسانى فى جلسة خاصة عن انجازات مصر فى فيروس سى والفيروسات الكبدية



دكتور محمد حسانى ودكتور محمد صالح عميد المعهد



دكتور محمد صالح عميد المعهد خلتل ختام المؤتمر



دكتور محمد صالح عميد المعهد ود نوال الدجوى وحفيدتها خلال المؤتمر



دكتور محمد مصطفى عبد الغفار خلال تكريمه دكتورة نوال الدجوى



دكتور هشام الخياط واستعراض أخر أبحاث أدوية فيروس بي وعلاقته بفيروس دي