شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل لإعضائها بعنوان "بداية جديدة" والان مع تفاصيل الخبر

عقد مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، وحضور المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان "بداية جديدة"، بمقر رئاسة الهيئة، بمشاركة (٧٦) من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف النيابات والدرجات القضائية بداية من معاون نيابة حتى وكيل نيابة من الفئة الممتازة، بالنظام الهجين الذي يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي.

وفي كلمته - ووفق ما صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير - رحب المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي بالمستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، وبالحضور، مؤكدًا على دعم المستشار رئيس الهيئة لإقامة مثل هذه الفعاليات والتي تأتي ضمن إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة " التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى التركيز على بناء الإنسان كأولوية أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة - رؤية مصر 2030.

وأشار المستشار أيمن نبيل إلى أهمية عقد مثل هذه الورشة لما ترسخه من قيم ومفاهيم إنسانية وقضائية بداخل السيدات والسادة الأعضاء؛ بما يدعمهم في عملهم ويعزز من تطوير مهاراتهم الذاتية والذهنية للارتقاء بأدواتهم التي تعينهم على أداء رسالتهم السامية عبر تعزيز قدرات الأفراد على مختلف الأصعدة الشخصية والمهنية والاجتماعية.

وألقى المستشارعبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلمة رحب فيها بالأعضاء الحضور، وأعرب عن سعادته البالغة لما لمسه من حرصهم على المشاركة في الدورات والبرامج التدريبية المختلفة لاكتساب العلم والمعرفة بما ينعكس على حياتهم المهنية والعملية. وأكد سيادته على حرص النيابة الإدارية على المشاركة في مبادرة " بداية جديدة " التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل تحقيق أهدافها التوعوية التي تستهدف ترسيخ الهوية المصرية والاستثمار في رأس المال البشري من خلال دعم المهارات.

وحث المستشارعبد الراضي صديق على ضرورة أن تكون هذه المشاركة مرتكزة على الجانب العملي والمهني للسادة الأعضاء من خلال ترسيخ القيم والمبادئ، التي تطور من القدرة على أداء العمل من أجل تحقيق الرسالة القضائية السامية، وذلك برفع الروح المعنوية للسادة الأعضاء، وتنمية قدراتهم على مواكبة التحديات، لاسيما التي تواجههم في بيئة العمل.

وتضمن برنامج ورشة العمل مجموعة من المحاضرات وفقاً للترتيب الزمني التالي:

- "فن التواصل والقيادة "وألقتها المستشارة الدكتورة داليا مجدي عبد الغني عضو مركز التدريب القضائي.

- "مهارات التفكير الإيجابي، ومهارات تطوير الذات" وألقاها الدكتورمحمد فوزي والي أستاذ تكنولوجيا التعليم والخبير الدولي في التطوير الإداري والمؤسسي والعميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور.