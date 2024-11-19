شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى يستقبل رئيس الوطنية للانتخابات لتعزيز التعاون لدعم المشاركة الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة، المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.

ورحب المستشار محمود فوزى بالحضور، مشيدًا بالدور الحيوى الذى تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات فى توعية الناخبين وتثقيفهم بأهمية المشاركة الفاعلة فى الاستحقاقات الانتخابية، كما أكد على أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى المعنية، بما يضمن دعم المشاركة الانتخابية وحماية حق الاقتراع.

وأشاد الوزير بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تعزيز المسار الديمقراطى بمصر، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا للاستقلالية والشفافية فى إدارة والإشراف على جميع الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات، وأكد أن الهيئة تسهم بشكل فاعل فى ضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال تنظيمها وفقًا للمعايير الدولية، وتوفير بيئة آمنة تمكن المواطنين من ممارسة حقهم السياسي.