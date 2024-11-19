شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: نرد على الشائعات بشكل فورى ونتعامل بشفافية كبيرة مع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الهدف من ترويج الشائعات زعزعة الاستقرار والمناخ الاستثمارى فى الدولة المصرية، مشددا على ضرورة مواجهة الشائعات باستمرار لمنع روح التشاؤم وجهود الدولة وما يحدث من عملية إصلاح وتطوير.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن الحكومة في إطار توجيهات رئيس الوزراء يحرصون كل الحرص على توضيح الحقائق أولا بأول والرد على أى شائعات والتعامل بشفافية كبيرة مع المواطنين من خلال توضيح كافة الجهود والتحديات.

وأشار إلى أن هناك إجراءات تتم في هذا الصدد ودور أساسي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وأيضا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ورصد أي شائعات والرد عليه بصورة فروية، مؤكدا أن هناك رصد لكافة الأمور الخاصة بالوزارات حول أي تساؤلات أو قضايا تثار أو معلومات مغلوطة وتوضيح الأمور بصورة فورية، ويحرص مجلس الوزراء على عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي، ويتولى المؤتمر الصحفي التواصل مع وسائل الإعلام والرد على أى تساؤلات أو قضايا تهم الرأى العام.

وتابع: "نعمل على عدم ترك أي مساحة لأهل الشر لعمل توتر أو بلبلة أو إثارة إحباط الناس، ورئيس الوزراء يحرص على توضيح الأمور باستمرار بالأرقام، وأبراز ما يتم لتحسين حياة المواطنين، وكل شيء له تكلفة اقتصادية وترديد الشائعات من شأنه إثارة مناخ سلبي وأي مناخ سلبي يؤثر على الاقتصاد، وده هدف أساسي يسعى إليه مروجى الشائعات، ونحرص على الرد والدفاع عن الدولة للتجنب أي آثار سلبية على الاقتصاد المصرى".