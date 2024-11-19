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هل تناول كميات كبيرة من البروتين وحده يزيد كتلة العضلات.. وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتبت سارة وائل

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 06:06 م

نشرت وزارة الصحة عبر صفحاتها الرسمية على منصة فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إنفوجراف توضح فيه حقيقة المفاهيم الخاطئة حول أن تناول كميات كبيرة من البروتين وحده يزيد كتلة العضلات.

 

وأوضحت أن تناول الكتير من البروتين يعنى عدم الحصول علي ما يكفي من الكربوهيدرات التي تعد مصدر أكثر كفاءة للطاقة لممارسة .

 

فقد كشفت وزارة الصحة من قبل عن أهمية الكربوهيدرات الذي تعد مصدر الطاقة الرئيسي للعضلات، وأكدت علي ضرورة تناولها علي مدار اليوم قبل وبعد التمرين الرياضي.

 

كما أوضحت أن كمية الكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم تختلف من جسم لأخر وعلي حسب نوع النشاط البدني ومدته وشدته.


إنفوجراف وزارة الصحة

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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