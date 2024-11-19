شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول كميات كبيرة من البروتين وحده يزيد كتلة العضلات.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة الصحة عبر صفحاتها الرسمية على منصة فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إنفوجراف توضح فيه حقيقة المفاهيم الخاطئة حول أن تناول كميات كبيرة من البروتين وحده يزيد كتلة العضلات.

وأوضحت أن تناول الكتير من البروتين يعنى عدم الحصول علي ما يكفي من الكربوهيدرات التي تعد مصدر أكثر كفاءة للطاقة لممارسة الرياضة.

فقد كشفت وزارة الصحة من قبل عن أهمية الكربوهيدرات الذي تعد مصدر الطاقة الرئيسي للعضلات، وأكدت علي ضرورة تناولها علي مدار اليوم قبل وبعد التمرين الرياضي.

كما أوضحت أن كمية الكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم تختلف من جسم لأخر وعلي حسب نوع النشاط البدني ومدته وشدته.



إنفوجراف وزارة الصحة