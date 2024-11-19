شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مياه روض الفرج تستقبل وفدا من الكوادر الطبية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت محطة مياه روض الفرج وفداً من الكوادر الطبية ببعض الدول الأفريقية (ليبيريا - زامبيا - غانا - كينيا - مالاوى - الصومال - تانزانيا - الكونغو)، وذلك ضمن البرنامج الثلاثى بين كلية الطب بجامعة عين شمس وهيئة التعاون اليابانية "جايكا" والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ، وتأتى هذه الزيارة ضمن البرنامج التدريبى لهذه الكوادر.

بدأت الزيارة بجولة ميدانية بمراحل إنتاج المياه بمحطة مياه روض الفرج بداية من مأخذ المحطة ومروراً بمراحل المروقات والمرشحات وعنابر تعقيم المياه ثم المعمل التابع للمحطة للتعرف على مراحل تعقيم وتطهير مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين، واختتمت الزيارة بشرح لمنظومة التحكم المركزى (SCADA System) .

وتعد محطة مياه روض الفرج من أقدم وأعرق محطات إنتاج المياه التابعة للشركة حيث دخلت الخدمة عام 1903م و كانت تعتمد على مياه الآبار الارتوازية فى بداية نشأتها ، وتبلغ مساحة منشآت المحطة 25 فدانا وتبلغ طاقتها التصميمية 850 ألف متر مكعب/ يوم، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من 4 مليون نسمة بمناطق السيدة زينب و الاباجية وتلال زينهم و شبرا والخلفاوى والدراسة وبولاق أبو العلا والسيدة عائشة ورمسيس والأوبرا والعباسية والزاوية الحمراء والسبتية والزمالك.

وقد أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الشركة ترحب بأي تعاون مع أشقائنا بالدول الأفريقية للتدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيات المستخدمة داخل الشركة مما له الأثر فى تعميق العلاقات المصرية الأفريقية ويعضد الدور الريادى لمصر لجميع دول القاهرة الأفريقية ، وقد عبر أعضاء الوفد الزائر فى نهاية الزيارة عن إعجابهم وامتنانهم لما لقوه من ترحاب وحفاوة فى الاستقبال، كما أشادوا من خلال تعليقاتهم وأسئلتهم بالتطور التكنولوجى الذى لمسوه فى منظومة إدارة وتشغيل محطات المياه التابعة للشركة.



الكوادر الطبية الأفريقية فى زيارة لمحطة مياه روض الفرج



جانب من زيارة الوفد