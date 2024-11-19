شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الصحة تحذر من التغيرات المناخية على جودة الزراعة وإنتاج الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزارة الصحة تحذر من التغيرات المناخية على جودة الزراعة وإنتاج الغذاء.. إنفوجراف

التنمية المحلية: نستهدف زراعة 22 مليون شجرة بنهاية عام 2026/2027

وزير العمل: حريصون على التواصل مع البرلمان للتنسيق والتعاون لخدمة المواطن

وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الصحى وتبادل الخبرات مع سفير كوت ديفوار

وزير الأوقاف: حقوق الطفل أولوية دينية وإنسانية ومجلة الفردوس تسهم فى التنشئة

وزير العمل يستقبل سفير ماليزيا فى القاهرة لبحث تفعيل سُبل التعاون المُشترك

مدير تعليم الجيزة يستبعد مدير مدرسة لعدم اهتمامه بالطلاب الضعاف

وزير الأوقاف: مصر قدمت نحو 85% من إجمالى المساعدات العالمية لقطاع غزة

وزارة الصحة تعزز خدمات الأشعة بتوفير 212 جهازا جديدا وتوسيع التغطية المتنقلة

السكة الحديد قبل وبعد التطوير.. تجديد المحطات وتحديث القطارات ومنظومة الإشارات

وزارة النقل تنشر أحدث صور لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق

وزارة الأوقاف تفتتح 22 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزارة الزراعة: تدشين مجلس نوعى للفراولة أهم المحاصيل التصديرية

تعطيل الدراسة.. مصادر بالتعليم: قرار وقفها بسبب الطقس مسئولية المحافظين

وزير الزراعة: 9.2 مليار دولار صادرات مصر الطازجة والمصنعة منذ بداية العام

وزارة الصحة: تقديم خدمات الفحص المبكر عن السرطان لـ4 ملايين شخص حتى الآن