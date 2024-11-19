شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم تكرم رئيس محكمة القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبد الباقي ومحمد المراغي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحكمة القاهرة الجديدة بدرع النقابة العامة للمستشار عمر سلامة رئيس محكمة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن أهداف مبادرة "واجبنا" والتي تؤسس لعهد جديد بين النقابة والمحاكم علي مستوي الجمهورية بما يعود بالنفع علي أعضاء النقابة العاملين داخل المحاكم وبما يسهل معهم المهام المكلفين بها، وتأتي تلك الخطوة في ضوء الجهود المبذولة من جانب رئيس المحكمة المستشار عمر سلامة ودورة الفعال مع موظفين المحكمة وتقديم كل صور الدعم الممكنة والتي تنعكس علي بيئة العمل وخلق مزيد من التفاهم والتعاون المثمر والذي يؤدي بدورة في النهاية تقديم خدمة افضل للجمهور.

وحضر اللقاء نجوي رمضان وأعضاء اللجنة النقابية لمحكمة القاهرة الجديدة.

وفي هذا السياق، قال كريم عبدالباقي: تكريم رؤساء المحاكم يتم بالتنسيق بين النقابة العامة وبين اللجان النقابية، وأهتمامنا بهذا الإجراء يعزز من التعاون الذي ينتهي بتقديم خدمة افضل للجمهور عن طريق بيئة عمل يتوفر معها كل الدعم المادي والمعنوي الممكن للسادة العاملين، خاصه وان محاكم مصر تستقبل يوميا الالاف من المواطنين، ويجب ان تكون النقابة داعمة ومساهمة مع الدولة في شتي مجالات التعاون.

وأضاف: "بدأنا بمحكمة القاهرة الجديدة ومستمرين في تفعيل كل البنود التي جري التوافق عليها في الاجتماع الاخير لمجلس الادارة فيما يتعلق بمبادرة "واجبنا".

هذا وقد عبر العاملين بمحكمة القاهرة الجديدة عن عظيم تقديرهم واحترامهم للمستشار عمر سلامة رئيس المحكمة وتعاونه مع الجميع لخدمة الصالح العام، وتعهدوا ببذل اقصي جهدهم لخدمة منظومة العدالة.

ومن جانبها، أكدت نجوي رمضان ان الخطوة التي قامت بها النقابة من أجل خدمة الاعضاء من خلال مبادرة "واجبنا" تؤكد سعي مجلس إدارة النقابة العامة والنقيب كريم عبدالباقي، لتقديم كل صور الدعم الممكنة وتوظيف كل الامكانات التي تمتلكها النقابة لخدمة الأعضاء.