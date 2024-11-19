شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: بورسعيد تحت تأثير الخلايا الرعدية الممطرة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن بورسعيد تحت تأثير الخلايا الرعدية الممطرة، لافتة إلى أن السحب الممطرة تتكاثر على مناطق من شمال البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقسًا مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على جميع الأنحاء.

وقالت إنه من المتوقع، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشرقية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع، أن يسود، غدًا الأربعاء 20 نوفمبر 2024، طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على جميع الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، غدًا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.