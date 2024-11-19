شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: حقوق الطفل أولوية دينية وإنسانية ومجلة الفردوس تسهم فى التنشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العدد الجديد لشهر جمادى الأولى 1446 هـ من مجلة "الفردوس" للأطفال، حيث يضم مجموعة مميزة من القصص والموضوعات التى تستهدف بناء وعى الأطفال وتعزيز القيم الأخلاقية لديهم، وذلك فى إطار رؤية وزارة الأوقاف لبناء مستقبل مشرق لأجيالنا الصاعدة.

وأكد الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، فى افتتاحية العدد أهمية حقوق الطفل التى يتزامن الحديث عنها مع اقتراب اليوم العالمى للطفل، الموافق 20 من نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذى اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل عام 1989م.

وشدد الوزير على أن اتفاقية حقوق الطفل تضمنت حقوقًا أساسية تشمل حق الطفل فى البقاء والعيش فى أمن وسلام، وحقه فى الحماية، والنمو الصحى السليم، والتعليم، والتثقيف، والتنشئة الاجتماعية السليمة.

وأشار إلى أن تعاليم الدين الإسلامى الحنيف أكدت هذه الحقوق قبل أى مواثيق دولية، موضحًا أن الالتزام بها يسهم فى تنشئة جيل واعٍ ومسؤول قادر على تحقيق رفعة الأمة وتقدمها.

وأوضح أن وزارة الأوقاف تولى هذه الحقوق أولوية قصوى ضمن خططها التنموية والتوعوية، مشيرًا إلى أن إصدار مجلة "الفردوس" يأتى فى هذا السياق، حيث تقدم محتوى يرسخ القيم الأخلاقية والدينية بطريقة ميسرة وجذابة للأطفال.

يذكر أن العدد الجديد يتضمن مجموعة من القصص الهادفة والمشوقة مثل: "الراحمون يرحمهم الرحمن"، "الاعتذار لا يكفى دائمًا"، "الأدب مع الوالدين"، "لقاء عربى فصيح"، "الغزالة المغرورة"، و"ألوان عمر"، وتعد هذه القصص وسيلة ممتعة لنقل القيم الإنسانية وتعزيزها لدى الأطفال بأسلوب تربوى وإبداعي.