شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يفشل فى اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

فشل جيش الاحتلال الإسرائيلى فى اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان، وقد أعلن، أنه يحاول إسقاط طائرة مسيرة تسللت من الأرضي اللبنانية إلى الجليل الأعلى المحتل.

ولا تزال صافرات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من الأراضي المحتلة، بحسب إعلام عبري.



وقال الاحتلال في بيان: "يتم رصد هدف جوي مشبوه، وما زال الحادث مستمرًا"