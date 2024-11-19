شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يفشل فى اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 05:30 م
فشل جيش الاحتلال الإسرائيلى فى اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان، وقد أعلن، أنه يحاول إسقاط طائرة مسيرة تسللت من الأرضي اللبنانية إلى الجليل الأعلى المحتل.
ولا تزال صافرات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من الأراضي المحتلة، بحسب إعلام عبري.
وقال الاحتلال في بيان: "يتم رصد هدف جوي مشبوه، وما زال الحادث مستمرًا"
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