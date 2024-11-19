شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد مائل للبرودة ليلا وأمطار رعدية ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 17 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد، الأربعاء 20 نوفمبر 2024، طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على جميع الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد، غدًا، بـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وأوضحت درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.