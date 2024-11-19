شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندى إسرائيلى وإصابة 3 آخرين من لواء جولانى فى معارك جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين من لواء جولاني في معارك جنوبي لبنان.

يأتى ذلك فى الوقت الذى جدد فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رفض التهديدات الإسرائيلية مؤكدا أن قرار الحرب والسلم هو قرار بيد الدولة العراقية.

وقال رئيس الوزراء العراقي، إن الرسالة التي أرسلتها تل أبيب إلى مجلس الأمن تمثل ذريعة للاعتداء على العراق وتحقيقا للمساعي الإسرائيلية نحو توسعة الحرب في المنطقة، رافضا الدخول في الحرب مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبنانى.

ووجه رئيس الوزراء العراقى بعقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزارى للأمن الوطنى لمتابعة التطورات بشأن إسرائيل.