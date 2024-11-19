شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. رئيس الوزراء يحضر الاحتفال السنوى الرابع ليوم الطاقة النووية والان مع تفاصيل الخبر

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بعد قليل، الاحتفال السنوى الرابع ليوم الطاقة النووية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إليكسى ليخانشوف، المدير التنفيذى لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية (شركة روسآتوم)، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة الطاقة النووية، والسفير شريف الجمال، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق أوروبا، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

فيما حضر الاجتماع من الجانب الروسى كل من جيورجى بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى القاهرة، وأندرى بيتروف، نائب المدير العام لوكالة روسآتوم، وعدد من مسئولى شركة روسآتوم.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب إليكسى ليخانشوف والوفد المرافق له، فى القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أشهر قليلة من آخر لقاء جمعهما فى مدينة العلمين الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية مشروع محطة الضبعة النووية الذى تُنفذه شركة روسآتوم الروسية ويُسهم فى تنفيذه عدد كبير من الشركات المصرية بمشاركة آلاف العمال المصريين.

وأضاف رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، أن أهمية المشروع تتمثل فى اعتبار الطاقة النووية مُكونا مُهما فى إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة المصرية لزيادة نسبة الطاقات النظيفة فى مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.

وشدد على أن هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محطة الضبعة النووية دون أى تأخير، مؤكدًا التزام الحكومة بالتعاون مع الجانب الروسى بإنجاز المرحلة الأولى وفقًا للبرنامج الزمنى المُحدد للمشروع الذى يُعد بمثابة هدف إستراتيجى ومحورى للدولة المصرية.