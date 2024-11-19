شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة ظهرت أهميتها حاليا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن استراتيجية مصر للطاقة 2040 لخلق مزيج من الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى ظهرت أهميتها حاليا خاصة فى ظل ازمة الطاقة العالمية التى يمر بها العالم.



وزيرا الكهرباء والبترول

وأضاف مدبولى فى كلمته خلال الاحتفال بالعيد السنوى للطاقة النووية الذى تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء ليست مجرد محطة لإنتاج الكهرباء ولكنها تأكيد على حرص مصر على مواجهة التغيرات المناخية و الوصول لصفر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتابع مدبولى أن محطة الضبعة النووية تحقق أهداف استراتيجية مصر 2030 الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الباعث الحقيقي للبرنامج النووي المصرى.

وحرص مدبولى على توجيه الشكر لكافة العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بقيادة الدكتور أمجد الوكيل ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما أكد مدبولى على أن خطة مصر لتنويع مصادر الطاقة ظهرت أهميتها فى ظل أزمة الطاقة العالمية التى تمر بها العالم.