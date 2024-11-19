شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد: تكاثف السحب على مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثف السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد، الأربعاء، طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على جميع الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد، غدًا، بـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.