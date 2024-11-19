شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز عالمى.. فريق هندسة المنصورة يفوز بمسابقة AAKRUTI Global بالهند والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة عن فوز فريق Momentum من كلية الهندسة بجائزة Encouragement من بين 1700 فريقا عالميا في مسابقة AAKRUTI Global 2024، التي أُقيمت في الهند خلال الفترة الممتدة ما بين 14، وحتى 17 نوفمبر 2024.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الفريق المتميز من طلاب كلية الهندسة قد تأهل في المسابقة المحلية التي أُقيمت في سبتمبر الماضي، وحصد المركز الأول من بين 156 فريقًا مشاركًا من مصر، مما أتاح له التأهل إلى المنافسة العالمية، وقد نافس الفريق 11 فريقًا من دول مختلفة، مثل: الهند، وإسبانيا، وماليزيا، وتركيا، وجنوب أفريقيا، في مدينة بونيه بالهند.

وأوضح أن الابتكار الذي قدمه فريق Momentum هو تصميم "زجاجة مصنوعة من مواد صديقة للبيئة تقوم بفلترة المياه الملوثة من أي مصدر مائي وتوفير مياه نظيفة صالحة للشرب"، والذي يحمل اسم Bio bottle، تحت إشراف الدكتور أحمد سامح عبد العزيز، المدرس بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي.

وضم فريق الطلاب: منار الحسيني رشاد، هدير السعيد شلبي، محمد معوض فؤاد، أحمد حسين أبو زيد، وأحمد مصطفى قنديل.

جدير بالذكر أن فريق كلية الهندسة بجامعة المنصورة قد حصل على درع الجائزة المتميز مع دعم مالي قدره 250 دولارًا، بالإضافة إلى العديد من الجوائز والتذكارات من الجهة المنظمة للحدث، تتضمن ميداليات، تيشيرتات، وخدمات هندسية مقدمة للطلاب من الشركة.