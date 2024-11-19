شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الفتوى يحذر من استغلال الذكاء الاصطناعى لابتكار محتوى رقمى مزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مؤشر الفتوى بـ دار الإفتاء من استخدام تقنيات التزييف العميق التي تتماشى مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لابتكار محتوى رقمي مزوَّر، بما يسهم في انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بسرعة كبيرة، وبدرجة لا ترصدها أية مراكز بحثية، وذلك نتيجة انتشار (جروبات) فيس بوك أو واتس آب، والتي تعدّ وسيلة غير مرئية لنشر الشائعات بين أفراد معينين.

وأشار المؤشر إلى أن ذلك يزيد من تعميق فكرة "غُرف الصدى"، ومعناه أن شخصًا يبدأ ببث شائعة، ثم لا تلبث أن تنتشر تلك الشائعة بين أفراد أو جماعات تتبنى أجندة معينة أو يجمعهم هدف واحد مشترك، ثم يبدأ كل فرد من تلك الجماعات أو (الجروبات) في نشر الشائعة في محيطه ومجتمعه، من أسرة أو عائلة أو أصدقاء آخرين، لنصل إلى مرحلة أن تلك الشائعة قد وصلت للآلاف بل الملايين، بل باتت أصبحت شائعة بالفعل لكن المركز البحثية المتخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي لم تقم برصدها، كونها تعمل غالبًا على الصفحات العامة أو الشائعات المنتشرة بالفعل.



