شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: لم يصدر قرارا بشأن تغيير التقييمات الأسبوعية للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه لن يصدر أى قرار بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل، على أن يتم استبدالها بامتحانات كل أسبوعين مرتين فى الشهر وليس كل أسبوع وذلك من أجل التخفيف علي الطلاب، موضحة أن التقييمات مستمرة كما هو صادر بالقرار الوزاري الخاص بشأن الدراسة والتقويم بالمراحل التعليمية الثلاثة ابتدائي وإعدادي وثانوي الصادر من وزير التربية والتعليم.



ووجهت المديريات التعليمية المدارس بأهمية تصحيح تقييمات الطلاب يومياً وخاصة ما يتعلق منها بدراسة الحصة والواجب المنزلى وأيضا التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية حتى تقف المدارس والمعلمين على المستوى الحقيقى والفعلى للطلاب داخل المدارس على أن يتم التركيز على الطلاب الضعفاء فى التحصيل العلمى والدراسى والمعرفى وأيضا فى القراءة والكتابة وعمل برامج تحسين مستوى لهم .