شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب منطقة "بونداجويتان" فى الفلبين والان مع تفاصيل الخبر

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، جنوب منطقة "بونداجويتان" الواقعة جنوبي الفلبين.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان على عمق 98.4 كيلومتر.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وتشهد الفلبين نشاطا بركانيا وزلزاليا متزايدا؛ نظرا لوقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.

من ناحية أخرى، ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "مان-يى" الذى ضرب الفلبين مؤخرا إلى ثمانية قتلى على الأقل.

وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية أمس الاثنين، أن الإعصار، الذي يعرف محليا باسم "بيبيتو"، كان مصحوبا برياح بلغت سرعتها 185 كيلومترا في الساعة، وقد تسبب في اقتلاع الأشجار وسقوط خطوط الكهرباء، وحطم عددا من المنازل بعدما ضرب جزيرة "كاتاندوانس" الواقعة بمنطقة "بيكول" يوم السبت.

وكان قد تم إجلاء أكثر من 1.2 مليون شخص عن منازلهم قبيل وصول "مان-يي"، بينهم عدة آلاف في العاصمة مانيلا، بعد أن حذر خبراء الطقس من تداعيات الإعصار التي قد تشكل تهديدا على أرواح المواطنين.