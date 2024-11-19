شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة تنخفض لـ24.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمد الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 12:45 م

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 إلى الأحد 24 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي: الثلاثاء 19 نوفمبر الثلاثاء 19 نوفمبر - القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة. الأربعاء 20 نوفمبر الأربعاء 20 نوفمبر - القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة. الخميس 21 نوفمبر الخميس 21 نوفمبر - القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة. الجمعة 22 نوفمبر الجمعة 22 نوفمبر - القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة. السبت 23 نوفمبر السبت 23 نوفمبر - القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة. الأحد 24 نوفمبر الأحد 24 نوفمبر - القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 17 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

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