شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة تنخفض لـ24.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمدالثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 12:45 م
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 إلى الأحد 24 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:الثلاثاء 19 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 17 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.
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