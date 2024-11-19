شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهدم مسجدا فى بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسجدا في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية البلدة، وحاصرت مسجد الشياح، وفرضت طوقاً في محيطه، قبل الشروع بعملية الهدم.

وسلّمت بلدية الاحتلال في القدس قبل نحو أسبوعين إخطارا نهائياً بهدم المسجد، المقام قبل عشرين عاماً على مساحة تقدر بـ 80 مترا مربعا، ويتكون من طابق واحد، وساحة خارجية.