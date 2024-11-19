شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طالب اصطحب ثعبانا طوله نصف متر معه داخل مدرسته بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

اصطحب طالب ثعباناً داخل مدرسة ثانوية بإدارة سوهاج التعليمية، ما أثار الفزع بين الطلاب، وأبلغت إدارة المدرسة الشرطة، وتم ضبط الطالب وإخراجه من المدرسة وبحوزته الثعبان والذى تبين أنه غير سام.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي بلاغ من مدير مدرسة الشهيد طيار محمد كامل الثانوية أفاد فيه بضبط أ.س.ع 16 سنة طالب، ويقيم بناحية قرية ونينه الغربية دائرة مركز سوهاج بحوزته ثعبان طوله نصف متر داخل حقيبته، ما أدى إلى حدوث حالة من الذعر والفزع.

وعلى الفور وصلت الأجهزة المعنية إلى المدرسة، وتم ضبط الطالب وتم التحفظ على الثعبان والذى تبين من الفحص أنه ثعبان ملون وغير سام وبمواجهة الطالب أعترف بجلبه للثعبان داخل مدرسته بقصد اللهو مع زملائه.

تم إخطار مديرية الطب البيطرى للتعامل مع الواقعة طبقا للأجراءات البيطرية المتعبة في هذا الشأن وتم تحرير محضرا بالواقعة تحت رقم 28 جنح طفل وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.