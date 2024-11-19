شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على هذه المناطق.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 إلى الأحد 24 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

-أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه الوجه البحري على فترات متقطعة.

-أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

الأربعاء 20 نوفمبر 2024

-أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-أمطار خفيفة: على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

الخميس 21 نوفمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

من الجمعة 22 نوفمبر إلى الأحد 24 نوفمبر 2024

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.