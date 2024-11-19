شكرا لقرائتكم خبر عن أمن المنافذ يضبط 31 قضية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط عدد (2) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (2818) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (31) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (273) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (4) قضايا، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.