شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نعمل على تشغيل سوق 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه جارى العمل على تشغيل 15 مايو، وفى حالة عدم تشغيله سيتم الاتفاق مع اتحاد الصناعات، لتشغيله، وكذلك كافة الأسواق المتعطلة.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، المنعقد الأن بديوان المحافظة.

ويعد سوق 15 مايو الجديد من أكبر الأسواق التي تم إنشائها جنوب القاهرة، وهو سوق مخصص لتجارة الجملة للخضراوات والفاكهة والأسماك والمواد الغذائية، على غرار سوق العبور للخضار والفاكهة والأسماك ، ويضم السوق 979 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح من 6م2 حتي 49 م2 إلى جانب مساحات لإقامة سوق اليوم الواحد بنظام العرض المكشوف (جمالون) بمسطح 5910م2 للاستخدام للأنشطة المختلفة مثل المعارض الموسمية ، والمعارض الدائمة .



ويضم السوق المتوفر به كافة المرافق (مياه - صرف – كهرباء)، مبنًا إداريًا، ونقطة شرطة، ومبنًا للاسعاف، ومبنًا للإطفاء، ومسجد، وخزان حريق، وموقف سيارات سعة 180 سيارة، و2 موقف سيرفيس سعة 24 ميكروباص، و3 موقف اتوبيس سعة 12 أتوبيس.