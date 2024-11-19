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ضبط مصنع لتعبئة أسطوانات الغاز التجارية المدعمة ناقصة الوزن فى كرداسة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمد

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 10:55 ص

شنت إدارة تموين كرداسة، حملة على أحد مصانع تعبئة الغازات السائلة بكرداسة، للتأكد من وصول الأسطوانة المنزلية والتجارية بالأوزان الرسمية ومنع كافة صور الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد بلاسي وكيل وزارة التموين بالجيزة.

وقالت مديرية تموين الجيزة في بيان لها، إن الحملة لاحظت خروج سيارة محملة بأسطوانات غاز تجارية، وبإجراء عملية الأوزان بواسطة ميزان إلكتروني تلاحظ وجود نقص في الأوزان الرسمية بمتوسط فارق قدرة ٤٥'٢كجم، وعليه تم مصادرة الاسطوانات وتحرير محضر، لقيامهم بإنتاج وتعبئة أسطوانات الغاز التجارية المدعمة بأوزان أقل من الوزن الرسمي المقرر لها.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسئولي التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع، بشكل يومي، لإحكام السيطرة عليها ومجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

وكلف المحافظ، مديرية التموين بتنظيم حملات رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو بالأحياء والمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومباحث التموين، للتأكد من الالتزام بأسعار الخبز المقررة وتقديم منتج آمن للمستهلك.

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ضبط مصنع يعبئ أسطوانات الغاز التجارية المدعمة ناقصة الوزن فى كرداسة

 

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اسطوانات غاز تجارية مدعمة

 

 

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وزن اسطوانات الغاز

 

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