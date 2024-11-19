شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نحتاج بناء من 20 لـ 30 مدرسة سنويا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة بها 2 مليون طالب، مما سبب كثافات بالفصول، وهو ما يستلزم بناء مدارس جديدة لمواجهة الكثافات، مواجها رؤساء الأحياء بتوفير قطع أراضى تصلح لبناء المدارس.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال ترأس محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، المنعقد الأن بديوان المحافظة، أن المحافظة تحتاح بناء ما يقرب من 20 لـ 30 مدرسة سنويا لتلبية احتياجات المحافظة وتغطية الزيادة السكانية وعدد الطلاب.



وأشار محافظ القاهرة خلال الاجتماع، إلى أن ملف التعليم هام، داعيا رؤساء الأحياء إلى توفير قطع اراضى تمهيدا لتسليمها لهيئة الابنية التعليمية لإقامة مدارس عليها لمواجهة اى تكدس بالمدارس وتغطية احتياجات العاصمة مدارس خاصة أن هناك نحو 2 مليون طالب بالقاهرة فى مختلف المراحل الدراسية والإعداد فى ازدياد .

